Фінансування України поступово скоротиться

У наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб у міру очікуваного зниження безпекових ризиків. Відповідно обсяги міжнародної допомоги скоротяться.

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Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена в найближчі місяці. За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 мільярдів доларів у вигляді зовнішніх кредитів і грантів,

– написали у НБУ.

Тож у наступні роки очікуються такі обсяги фінансування:

у 2024 році – 37,4 мільярда доларів;

у 2025 році – 25,1 мільярда доларів;

у 2026 році – 12,6 мільярда доларів.

Ритмічність теж важлива

У НБУ зазначили, що для України важливі не лише розміри, а й ритмічність міжнародної допомоги. Саме вона має щомісячне виконання всіх запланованих видатків бюджету.

На межі 2023 – 2024 років ритмічність цих надходжень втратилася та значно посилилася невизначеність щодо затвердження зовнішньої фінансової допомоги на поточний рік серед найбільших донорів. Ємність внутрішнього фінансового ринку є досить обмеженою і в разі подальшого затримання надходжень зовнішньої допомоги посилюватиметься загроза поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ,

– написав регулятор.

До слова, зниження фінансування може призвести до скорочення міжнародних резервів, що негативно вплине на показники зовнішньої стійкості держави.

Це погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, а отже, вимагатиме від НБУ проведення жорсткішої монетарної політики, ніж передбачено базовим сценарієм,

– додали в Нацбанку.

Нагадаємо! У 2023 році Україна сумарно отримала 42,5 мільярда доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.