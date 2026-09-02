Що відомо про нову монету

Пам'ятну монету виготовили зі срібла 925 проби (маса цінного металу в чистоті 31,1 грама), однак реверс оздобили локальною позолотою. Детальніше про новинку розповіли в Нацбанку.

Особливий дизайн поєднує минуле й сучасність грошей:

на аверсі відтворили сучасну обігову монету номіналом 1 гривня зразка 2018 року з давньоруським орнаментом;

відтворили сучасну обігову монету номіналом 1 гривня зразка 2018 року з давньоруським орнаментом; тоді як на реверсі зобразили її перший варіант, що перебував в обігу до 2018 року, а зараз поступово вилучається.

До слова, грошова реформа тривала два тижні – з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період громадяни могли обміняти купоно-карбованці на нову нацвалюту. Запровадження гривні стало важливим кроком на шляху до економічної незалежності України.



Пам'ятна монета "До 30-річчя грошової реформи в Україні" / НБУ

Придбати новинку, тираж якої складе лише до 5 тисяч штук, українці зможуть в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора, а також у банках-дистриб'юторах. Однак дату початку реалізації оголосять пізніше.

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, монета символізує не лише ювілей реформи, а й шлях, який Україна пройшла за останні 30 років. Зокрема, гривня стала одним із символів стійкості держави та її права самостійно визначати власне майбутнє.

Сьогодні наша відповідальність – берегти довіру до національної валюти й робити все, щоб гривня залишалася грошима сильної, вільної європейської держави,

– зауважив посадовець.

Нагадаємо, напередодні Нацбанк також випустив монету до 35-річчя Незалежності України. Срібні 20 гривень виконали у формі пошкодженого щита в руках українського військового.