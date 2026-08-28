Чому банки потрапили під перевірку

НБУ з'ясовує, як фінансові установи дотримувалися вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, що перераховували кошти до Вищого антикорупційного суду.

Однак наразі регулятор не розголошує, скільки саме банків потрапили під ревізію, або ж про які з них йдеться.

НБУ і надалі готовий перевіряти кожен конкретний факт та передавати або отримувати відповідні матеріали в межах міжвідомчої взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами,

– заявили в регуляторі.

Що відомо про скандал із "Сенс Банком"

До слова, приводом для масштабних перевірок у банківській системі стало гучне антикорупційне розслідування. За версією слідства, 150 мільйонів гривень готівкою незаконного походження легалізували через рахунки підставних компаній для внесення застави за одного з учасників справи "Мідас".

Частина цих коштів нібито пройшла через державний "Сенс Банк", а окремих його посадовців пов'язують з організацією операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу. Тож резонансна справа вже призвела до низки кадрових рішень:

уряд достроково припинив повноваження голови наглядової ради Микола Гладишенка , а також ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака ;

, а також ініціював відсторонення голови правління банку ; до складу наглядової ради приєднався новий незалежний член Петер Новак ;

; окрім того, в "Сенс Банку" повідомили про тимчасове відсторонення від виконання обов'язків директора Департаменту фінансового моніторингу.

Окремо нагадаємо, що прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив активізувати процес продажу "Сенс Банку". Паралельно Мінфін разом із НБУ має розв'язати накопичені проблеми фінустанови та забезпечити належне корпоративне управління.