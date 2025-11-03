Вийшла нова колекційна монета НБУ: як виглядає новинка

НБУ випустив нову пам'ятну монету "Рік Коня". Вона присвячена символу 2026 року за китайською астрологією.

Як виглядає нова пам'ятна монета НБУ?

Вважається, що 2026 рік пройде саме під знаком Вогняного (Червоного) Коня, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Кінь – сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. А ще – динаміку, рішучість і прагнення до свободи,

Що потрібно знати про зовнішній вигляд цієї монети:

на реверсі зображено коня на тлі підкови (вона символізує захист та надходження удачі);

під зображенням коня 3 крапки – вони символізують продовження боротьби;

на аверсі можна побачити 12 символів східного календаря, а в центрі кола – годинник, що вказує на коня (символ 2026 року).

Дизайн монети створено художницею Мариною Куцою. А от скульптором виступив – Володимир Атаманчук.

Основні характеристики цієї монети:

номінал – 5 гривень;

тираж – 80 000 штук;

монети реалізуються в сувенірній упаковці.

В обіг ця монета входить 3 листопада, а от придбати її можна буде уже 4 числа на сайті. Також реалізовуватиметься новинка через банки-дистриб'ютори.

Які ще монети випустив НБУ?