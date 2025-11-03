Вышла новая коллекционная монета НБУ: как выглядит новинка

НБУ выпустил новую памятную монету "Год Лошади". Она посвящена символу 2026 года по китайской астрологии.

Как выглядит новая памятная монета НБУ?

Считается, что 2026 год пройдет именно под знаком Огненного (Красного) Коня, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Лошадь – седьмой знак восточного календаря, олицетворяющий активность, жизнелюбие, независимость, выносливость и целеустремленность. А еще – динамику, решительность и стремление к свободе,

– отмечает издание.

Что нужно знать о внешнем виде этой монеты:

на реверсе изображена лошадь на фоне подковы (она символизирует защиту и поступление удачи);

под изображением коня 3 точки – они символизируют продолжение борьбы;

на аверсе можно увидеть 12 символов восточного календаря, а в центре круга – часы, что указывает на лошадь (символ 2026 года).

Дизайн монеты создан художницей Мариной Куцой. А вот скульптором выступил – Владимир Атаманчук.

Основные характеристики этой монеты:

номинал – 5 гривен;

тираж – 80 000 штук;

монеты реализуются в сувенирной упаковке.

В обращение эта монета входит 3 ноября, а вот приобрести ее можно уже 4 числа на сайте. Также будет реализовываться новинка через банки-дистрибьюторы.

Какие еще монеты выпустил НБУ?