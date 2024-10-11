Памятная монета от НБУ

Национальный банк Украины представил и ввел в обращение памятную монету “Силы логистики Вооруженных Сил Украины”. Номинал этой монеты 10 гривен. Презентацию провели в День специалистов логистического обеспечения ВСУ.

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Тираж новой памятной монеты от НБУ составляет 10 миллионов штук. В Нацбанке добавили, что дизайн аверса этой монеты не отличается от ее образца, который выпустили в 2018 году. Зато на реверсе памятной монеты добавили надписи:

“СТАЛЬНАЯ МОЩЬ, НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВОЛЯ!”;

“СИЛЫ ЛОГИСТИКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ”.

Напомним, что в сентябре НБУ посвятил две монеты технике живописи художника Ивана Марчука. Художника в 2007 году внесли в рейтинг газеты The Daily Telegraph "Сто гениев современности".