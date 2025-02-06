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6 лютого, 12:13
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НБУ випустив лімітований тираж монет до Дня закоханих: перше фото

Віта Свірневська
Основні тези
  • НБУ випустив пам'ятну монету "Сила кохання" до Дня закоханих, виготовлену з 925 проби, номіналом 10 гривень, тиражем до 15 тисяч штук.
  • На аверсі монети зображена троянда у формі серця, а на реверсі - золоте серце з вібраціями кохання.
  • Монети надійдуть у продаж з 12 лютого, їх дизайн розробили київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвятивши її одному з найбільших свят в лютому. Монети надійдуть в продаж з 12 лютого.

НБУ ввів в обіг пам'ятну монету до Дня Закоханих 

Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету, яку присвятив до Дня закоханих. Монета отримала назву "Сила кохання". Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Пам'ятна монета "Сила кохання" виготовлена з 925 проби та має номінал 10 гривень. Тираж монети – до 15 тисяч штук. Над дизайном монети працювали київські художники – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. 

Головні елементи пам'ятної монети НБУ: 

  • На аверсі монети зображена троянда, стилізована у вигляді серця в графічне полотно якої вписано слово "кохання" різними мовами світу. 
  • На реверсі в центрі можна побачити золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.

Пам'ятна монета НБУ / Фото Нацбанк

Нагадаємо, що в грудні НБУ випустив останню пам'ятну монету 2024 року, присвятивши її Архістратигу Михаїлу. Номінал монети – 10 гривень, а тираж складає 10 тисяч штук.