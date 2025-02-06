НБУ випустив лімітований тираж монет до Дня закоханих: перше фото
- НБУ випустив пам'ятну монету "Сила кохання" до Дня закоханих, виготовлену з 925 проби, номіналом 10 гривень, тиражем до 15 тисяч штук.
- На аверсі монети зображена троянда у формі серця, а на реверсі - золоте серце з вібраціями кохання.
- Монети надійдуть у продаж з 12 лютого, їх дизайн розробили київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвятивши її одному з найбільших свят в лютому. Монети надійдуть в продаж з 12 лютого.
НБУ ввів в обіг пам'ятну монету до Дня Закоханих
Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету, яку присвятив до Дня закоханих. Монета отримала назву "Сила кохання". Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.
Варте уваги США охопила справжня "золота лихоманка": чому це стало викликом для Лондона
Пам'ятна монета "Сила кохання" виготовлена з 925 проби та має номінал 10 гривень. Тираж монети – до 15 тисяч штук. Над дизайном монети працювали київські художники – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Головні елементи пам'ятної монети НБУ:
- На аверсі монети зображена троянда, стилізована у вигляді серця в графічне полотно якої вписано слово "кохання" різними мовами світу.
- На реверсі в центрі можна побачити золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.
Пам'ятна монета НБУ / Фото Нацбанк
Нагадаємо, що в грудні НБУ випустив останню пам'ятну монету 2024 року, присвятивши її Архістратигу Михаїлу. Номінал монети – 10 гривень, а тираж складає 10 тисяч штук.