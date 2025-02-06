НБУ ввел в обращение памятную монету ко Дню Влюбленных

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету, которую посвятил ко Дню влюбленных. Монета получила название "Сила любви". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Стоит внимания США охватила настоящая "золотая лихорадка": почему это стало вызовом для Лондона

Памятная монета "Сила любви" изготовлена из 925 пробы и имеет номинал 10 гривен. Тираж монеты – до 15 тысяч штук. Над дизайном монеты работали киевские художники – Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Главные элементы памятной монеты НБУ:

На аверсе монеты изображена роза, стилизованная в виде сердца в графическое полотно которой вписано слово "любовь" на разных языках мира.

На реверсе в центре можно увидеть золотое сердце, от которого равномерно расходятся вибрации искренней и всеобъемлющей любви.

Памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

Напомним, что в декабре НБУ выпустил последнюю памятную монету 2024 года, посвятив ее Архистратигу Михаилу. Номинал монеты – 10 гривен, а тираж составляет 10 тысяч штук.