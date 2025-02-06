НБУ ввів в обіг пам'ятну монету до Дня Закоханих

Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету, яку присвятив до Дня закоханих. Монета отримала назву "Сила кохання". Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Варте уваги США охопила справжня "золота лихоманка": чому це стало викликом для Лондона

Пам'ятна монета "Сила кохання" виготовлена з 925 проби та має номінал 10 гривень. Тираж монети – до 15 тисяч штук. Над дизайном монети працювали київські художники – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Головні елементи пам'ятної монети НБУ:

На аверсі монети зображена троянда, стилізована у вигляді серця в графічне полотно якої вписано слово "кохання" різними мовами світу.

На реверсі в центрі можна побачити золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.

Пам'ятна монета НБУ / Фото Нацбанк

Нагадаємо, що в грудні НБУ випустив останню пам'ятну монету 2024 року, присвятивши її Архістратигу Михаїлу. Номінал монети – 10 гривень, а тираж складає 10 тисяч штук.