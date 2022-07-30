Обмінники вже не показують курси валют на табло після рішення НБУ: як на це реагують українці

Новина про заборону використання такого звичного для українців табло із вартістю іноземних валют сколихнула всю країну. Не дивно, що реакція українців не забарилася.

Перш за все варто наголосити, що небанківські фінустанови уже почали виконувати нову вимогу Нацбанку та вимкнули табло із курсами валют. Це можна помітити як на вулицях міст України, як пише "Судова юридична газета". Про найяскравіші реакції жителів України на нововведення від НБУ – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Нововведення НБУ викликало резонанс серед українців

Рішення НБУ відразу почали коментувати українці у соціальних мережах. Серед реакцій можна зафіксувати несхвалення цього рішення, іронію та жарти, а також низку цікавих пропозицій щодо того, як можна адаптувати це в інших секторах.

Зокрема, один із користувачів твітер запропонував використати цей принцип щодо цін у магазинах, які істотно зросли з початку 2022 року на фоні потужної інфляції. Його ідея не поодинока. Наприклад, в мережі є пост з "припущенням", що Нацбанк буде робити як одна з мереж супермаркетів: "на цінниках одне, а при розрахунку на касі – інше.."не встигли поміняти".

Ще один користувач твітер припустив, що НБУ пішов на такий крок, адже на відповідному табло має бути уже легендарний для українців вислів, у якому йдеться про напрям руху російського корабля.

Дехто вважає, що в НБУ з'явилася нова "послуга" – психологічна терапія, а користувач твітер Віктор Гладенко навпаки досить позитивно оцінив посилення контролю за діяльністю небанківських фінустанов, які працюють із готівковою валютою, проте рішення про заборону табло прокоментував, як дивне.

Що відомо про рішення НБУ:

29 липня 2022 року Нацбанк оприлюднив рішення про нові вимоги щодо діяльності низки небанківських фінансових установ, які працюють із готівковою валютою;

рішення про нові вимоги щодо діяльності низки небанківських фінансових установ, які працюють із готівковою валютою; Перш за все йдеться про заборону використання табло з курсами іноземних валют;

Цей крок український центробанк обґрунтував прагнення мінімізувати фактор спекуляцій на валютному ринку та створити по-справжньому конкурентне середовище;

Глава Ради Нацбанку Богдан Данилишив оприлюднив на своїй сторінці у фейсбук додаткові пояснення щодо цього кроку;

на своїй сторінці у фейсбук додаткові пояснення щодо цього кроку; Серед них він виділив – дисципліну на валютному ринку та необхідність дотримання норм валютного законодавства й актів НБУ.

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