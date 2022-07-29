У п'ятницю, 29 липня, Нацбанк оприлюднив нові вимоги до низки небанківських фінансових установ щодо організації торгівлю валютою у форматі готівки на території України.

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Нововведення від НБУ

Відтак небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку відтепер заборонено інформувати жителів України про курси купівлі та продажу іноземних валют у звичній для нас формі – на табло з актуальними даними про вартість валют.

Важливо! Тобто ці суб'єкти фінансового ринку України не зможуть вказувати інформацію про зміну курсів валют за межами кас своїх установ та їхніх структурних підрозділів.

У Нацбанку підкреслюють, що інформацію про курси купівлі та продажу іноземних грошових одиниць небанківські фінустанови мають пропонувати клієнтам у чіткому форматі відповідно до стандартів – копії наказу про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. У Нацбанк пояснили це рішення необхідністю досягнення двох цілей. Йдеться про:

мінімізацію спекуляцій,

спекуляцій, створення справді конкурентного середовища на ринку.

НБУ наголошує, що у сучасних умовах – повномасштабне вторгнення росії в Україну – розхитування ситуації на валютному ринку України з метою збільшення прибутків у тому секторі, де пересічні громадяни купують валюту є неприйнятним. Банк згадав саме про готівковий курс.

Додаткові вимоги НБУ

Наступна вимога – небанківські фінансові установи знову зобов'язані подавати дані до Реєстру приміщень, де будуть проходити операції пов'язані з валютою з використанням готівки у національному або іноземному еквівалентах.

Також НБУ вимагає від цієї категорії фінустанов здійснювати усі валютні операції з наявністю камер відеоспостереження. Ця умова продиктована для контролю за дотриманням вимог цими суб'єктами щодо порядку проведення операцій з валютою, а також гарантування безпеки під час воєнного стану в країні.