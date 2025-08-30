Далеко не в Україні: де насправді надрукували перші гривні
- Перші гривневі банкноти були надруковані в Канаді та на Мальті.
- Дизайн перших банкнот розробили художник Василь Лопата та дизайнер Борис Максимов.
В 90-х, коли Україна розпочала підготовку до впровадження власної валюти, уже здійснювався друк перших купюр. Як не дивно, це відбувалося за кордоном.
Що відомо про друк перших гривень?
Історик Андрій Бойко-Гагарін у коментарі 24 Каналу зазначив, що перші гривневі банкноти були надруковані у Канаді. Також деякі з купюр виготовлялися на Мальті.
Зараз у колекції НБУ є навіть ті купюри, які були надруковані, але не потрапили в обіг. Тепер це важлива історична пам'ятка.
У нас є нерозрізані аркуші цих купюр. Це два унікальні предмети, які ніколи не потрапили в обіг. Вони залишилися у фондах як свідчення тієї складної історії створення гривні.
Йдеться, зокрема про купюри зразка 1992 року. Офіційно ці гроші вводились в обіг у 1996. Проте, саме банкноти 50 та 100 гривень канадського виробництва (маються на увазі екземпляри червоного та зеленого кольорів) так і не потрапили в обіг.
Як виглядала перша за часів незалежності банкнота 50 гривень, створена за ескізами художника Василя Лопати / Фото надане НБУ для 24 Каналу
Відзначимо, що роботи художника-графіка Василя Лопати та дизайнера Бориса Максимова, визнали найкращими під час відбору дизайнів купюри. Саме тому ці 2 творці розробили дизайн перших банкнот усіх номіналів. Проте, зрештою в обіг потрапила лише частина купюр.
Гравюра портрета банкноти 100 гривень, виконана за ескізами Василя Лопати / Фото надане НБУ для 24 Каналу
Чому перші гривні друкувалися не в Україні?
На початку незалежності ситуація в Україні була надзвичайно складна. Зокрема і в банківському секторі. Фактично, Україна не мала потужностей аби здійснити друк власних грошей самостійно.