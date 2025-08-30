В 90-х, когда Украина начала подготовку к внедрению собственной валюты, уже осуществлялась печать первых купюр. Как ни странно, это происходило за рубежом.

Что известно о печати первых гривен?

Историк Андрей Бойко-Гагарин в комментарии 24 Каналу отметил, что первые гривневые банкноты были напечатаны в Канаде. Также некоторые из купюр изготавливались на Мальте.

Читайте также Конец доминированию России и Китая: Германия и Канада нарастят производство редких металлов

Сейчас в коллекции НБУ есть даже те купюры, которые были напечатаны, но не попали в оборот. Теперь это важная историческая памятка.

Андрей Бойко-Гагарин Доктор исторических наук У нас есть неразрезанные листы этих купюр. Это два уникальных предмета, которые никогда не попали в оборот. Они остались в фондах как свидетельство той сложной истории создания гривны.

Речь идет, частности о купюрах образца 1992 года. Официально эти деньги вводились в обращение в 1996. Однако именно банкноты 50 и 100 гривен канадского производства (имеются в виду экземпляры красного и зеленого цветов) так и не попали в обращение.



Как выглядела первая во времена независимости банкнота 50 гривен, созданная по эскизам художника Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Отметим, что работы художника-графика Василия Лопаты и дизайнера Бориса Максимова, признали лучшими во время отбора дизайнов купюры. Именно поэтому эти 2 создатели разработали дизайн первых банкнот всех номиналов. Но в конце концов в обращение попала лишь часть купюр.



Гравюра портрета банкноты 100 гривен, выполнена по эскизам Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала