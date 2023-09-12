Збиткових банків більшає: певним фінансовим установам загрожує банкрутство

12 вересня 2023, 15:28
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Позиції деяких банків України залишаються досить сильними на ринку. Проте також збільшилася кількість збиткових фінансових установ.

Збільшилася кількість збиткових банків

У другому кварталі 2023 року збільшилася кількість збиткових банків – їх сукупний мінус становить 112,5 мільйонів гривень. До них належать:

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  • Мотор-Банк;
  • Правекс-Банк;
  • БТА Банк;
  • Оксі Банк;
  • Банк "Портал";
  • Український банк реконструкцій та розвитку;
  • Юнекс Банк;
  • Альпарі Банк.
Нагадаємо! Перше півріччя 2022 року банки завершили зі збитком у 4,6 мільярда гривень. Тоді погані результати демонстрували 21 банк із 68.

Які банки стали найприбутковішими

У НБУ зазначили, що десятка лідерів серед фінансових установ не змінилася. Серед лідерів стабільно Приватбанк з доходом 29,7 мільярда гривень та Ощадбанк – 6,8 мільярда гривень. 

Інші успішні банки:

  • ПУМБ;
  • Укрсиббанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ОТП Банк;
  • Сітібанк;
  • Укргазбанк;
  • Сенс Банк;
  • Укрексімбан.

Станом на 1 липня 2023 року їх сукупний дохід склав 22,6 мільярда гривень. До того ж частка Приватбанку від прибутків усієї сфери дещо зменшилася з 47% до 43%.

 

Автор: Тетяна Стельмах