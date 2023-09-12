Збиткових банків більшає: певним фінансовим установам загрожує банкрутство
12 вересня 2023, 15:28Читать новость на русском
Позиції деяких банків України залишаються досить сильними на ринку. Проте також збільшилася кількість збиткових фінансових установ.
Збільшилася кількість збиткових банків
У другому кварталі 2023 року збільшилася кількість збиткових банків – їх сукупний мінус становить 112,5 мільйонів гривень. До них належать:
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- Мотор-Банк;
- Правекс-Банк;
- БТА Банк;
- Оксі Банк;
- Банк "Портал";
- Український банк реконструкцій та розвитку;
- Юнекс Банк;
- Альпарі Банк.
Які банки стали найприбутковішими
У НБУ зазначили, що десятка лідерів серед фінансових установ не змінилася. Серед лідерів стабільно Приватбанк з доходом 29,7 мільярда гривень та Ощадбанк – 6,8 мільярда гривень.
Інші успішні банки:
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- Райффайзен Банк;
- ОТП Банк;
- Сітібанк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- Укрексімбан.
Станом на 1 липня 2023 року їх сукупний дохід склав 22,6 мільярда гривень. До того ж частка Приватбанку від прибутків усієї сфери дещо зменшилася з 47% до 43%.