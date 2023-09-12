Збільшилася кількість збиткових банків

У другому кварталі 2023 року збільшилася кількість збиткових банків – їх сукупний мінус становить 112,5 мільйонів гривень. До них належать:

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Мотор-Банк;

Правекс-Банк;

БТА Банк;

Оксі Банк;

Банк "Портал";

Український банк реконструкцій та розвитку;

Юнекс Банк;

Альпарі Банк.

Нагадаємо! Перше півріччя 2022 року банки завершили зі збитком у 4,6 мільярда гривень. Тоді погані результати демонстрували 21 банк із 68.

Які банки стали найприбутковішими

У НБУ зазначили, що десятка лідерів серед фінансових установ не змінилася. Серед лідерів стабільно Приватбанк з доходом 29,7 мільярда гривень та Ощадбанк – 6,8 мільярда гривень.

Інші успішні банки:

ПУМБ;

Укрсиббанк;

Райффайзен Банк;

ОТП Банк;

Сітібанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

Укрексімбан.

Станом на 1 липня 2023 року їх сукупний дохід склав 22,6 мільярда гривень. До того ж частка Приватбанку від прибутків усієї сфери дещо зменшилася з 47% до 43%.