Увеличилось количество убыточных банков

Во втором квартале 2023 года увеличилось количество убыточных банков – их совокупный минус составляет 112,5 миллиона гривен. К ним относятся:

Читайте также Техгиганты демонстрируют сильные позиции: почему это важно в современных условиях

Мотор-банк;

Правэкс-Банк;

БТА Банк;

Окси Банк;

Банк "Портал";

Украинский банк реконструкции и развития;

Юнекс Банк;

Альпари Банк.

Напомним! Первое полугодие 2022 года банки завершили с убытком в 4,6 миллиарда гривен. Тогда плохие результаты демонстрировали 21 банк из 68.

Какие банки стали самыми прибыльными

В НБУ отметили, что десятка лидеров среди финансовых учреждений не изменились. Среди лидеров стабильно Приватбанк с доходом 29,7 миллиарда гривен и Сбербанк – 6,8 миллиарда гривен.

Другие успешные банки:

ПУМБ;

УкрСиббанк;

Райффайзен Банк;

ОТП Банк;

Ситибанк;

Укргазбанк;

Смысл Банк;

Укрэксимбан.

По состоянию на 1 июля 2023 г. их совокупный доход составил 22,6 миллиарда гривен. К тому же доля ПриватБанка от доходов всей сферы несколько уменьшилась с 47% до 43%.