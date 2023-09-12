Увеличилось количество убыточных банков

Во втором квартале 2023 года увеличилось количество убыточных банков – их совокупный минус составляет 112,5 миллиона гривен. К ним относятся:

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  • Мотор-банк;
  • Правэкс-Банк;
  • БТА Банк;
  • Окси Банк;
  • Банк "Портал";
  • Украинский банк реконструкции и развития;
  • Юнекс Банк;
  • Альпари Банк.

Какие банки стали самыми прибыльными

В НБУ отметили, что десятка лидеров среди финансовых учреждений не изменились. Среди лидеров стабильно Приватбанк с доходом 29,7 миллиарда гривен и Сбербанк – 6,8 миллиарда гривен.

Другие успешные банки:

  • ПУМБ;
  • УкрСиббанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ОТП Банк;
  • Ситибанк;
  • Укргазбанк;
  • Смысл Банк;
  • Укрэксимбан.

По состоянию на 1 июля 2023 г. их совокупный доход составил 22,6 миллиарда гривен. К тому же доля ПриватБанка от доходов всей сферы несколько уменьшилась с 47% до 43%.