Увеличилось количество убыточных банков
Во втором квартале 2023 года увеличилось количество убыточных банков – их совокупный минус составляет 112,5 миллиона гривен. К ним относятся:
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- Мотор-банк;
- Правэкс-Банк;
- БТА Банк;
- Окси Банк;
- Банк "Портал";
- Украинский банк реконструкции и развития;
- Юнекс Банк;
- Альпари Банк.
Какие банки стали самыми прибыльными
В НБУ отметили, что десятка лидеров среди финансовых учреждений не изменились. Среди лидеров стабильно Приватбанк с доходом 29,7 миллиарда гривен и Сбербанк – 6,8 миллиарда гривен.
Другие успешные банки:
- ПУМБ;
- УкрСиббанк;
- Райффайзен Банк;
- ОТП Банк;
- Ситибанк;
- Укргазбанк;
- Смысл Банк;
- Укрэксимбан.
По состоянию на 1 июля 2023 г. их совокупный доход составил 22,6 миллиарда гривен. К тому же доля ПриватБанка от доходов всей сферы несколько уменьшилась с 47% до 43%.