Йому вже понад п'ять століть: який найстаріший банк у світі, що досі працює

У світі існують десятки тисяч великих і малих банківських установ, кількість їх постійно змінюється через закриття, поглинання та злиття. Однак в Італії є банк, який працює вже понад 500 років.

Коли заснували найстаріший банк?

Італійський Monte dei Paschi di Siena вважається найстарішим банком у світі, який досі продовжує свою діяльність, передає 24 Канал з посиланням на Музей грошей НБУ.

Банк був заснований ще у 1472 році, щоб видавати дешеві кредити жителям тодішньої Сієнської республіки, що мали найменші доходи.

Але "золота ера" банківської установи припала на XVII століття:

Тоді Сієна увійшла до складу Великого герцогства Тосканського;

Його очільник Фердинанд II надав вкладникам банку гарантії на доходи від державних пасовищ Маремми.

Це призвело до бурхливого розвитку установи, а слово, що означає ці пасовища, так звані "Paschi", навіть увійшло до назви банку.

Після об'єднання Італії Monte dei Paschi di Siena розширив свою діяльність на всю країну. Кількість послуг в установі поступово зростала.

Цікаво! Саме цей банк почав видавати італійцям перші іпотечні кредити в країні.

Як працює італійський банк?

Звісно, в історії найстарішого банку у світі були й темні часи. Зокрема, фінансові труднощі в установи виникли у квітні 2016 року. Тоді акції Monte dei Paschi di Siena обвалилися через низку невдалих заходів.

До кінця того року банку потрібно було докапіталізуватися на 5 мільярдів євро:

В іншому випадку, за даними Bloomberg, Monte dei Paschi di Siena могли націоналізувати.

Втім, на допомогу прийшов уряд Італії. Він взяв на себе докапіталізацію банку, спрямувавши на ці потреби 7,4 мільярда доларів. Відповідний дозвіл надав Європейський центральний банк.

Наразі Monte dei Paschi di Siena залишається важливою фінансовою установою у банківській системі Італії. Він має понад 2 тисячі банківських відділень та нараховує щонайменше 4,5 мільйона клієнтів.

Варто знати! Штаб-квартира Monte dei Paschi di Siena знаходиться у Палаццо Салімбені. Там зберігається колекція унікальних історичних документів та творів мистецтва, як належать банку.

Які ще найстаріші банківські установи?