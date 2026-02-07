Ему уже более пяти веков: какой самый старый банк в мире, который до сих пор работает
- Monte dei Paschi di Siena, основан в 1472 году, является старейшим банком в мире, продолжающим свою деятельность.
- Банк имеет более 2 тысяч отделений и обслуживает не менее 4,5 миллионов клиентов, а в 2016 году получил докапитализацию от правительства Италии.
В мире существуют десятки тысяч крупных и малых банковских учреждений, количество их постоянно меняется из-за закрытия, поглощения и слияния. Однако в Италии есть банк, который работает уже более 500 лет.
Когда основали самый старый банк?
Итальянский Monte dei Paschi di Siena считается старейшим банком в мире, который до сих пор продолжает свою деятельность, передает 24 Канал со ссылкой на Музей денег НБУ.
Банк был основан еще в 1472 году, чтобы выдавать дешевые кредиты жителям тогдашней Сиенской республики, имевших наименьшие доходы.
Но "золотая эра" банковского учреждения пришлась на XVII век:
- Тогда Сиена вошла в состав Великого герцогства Тосканского;
- Его глава Фердинанд II предоставил вкладчикам банка гарантии на доходы от государственных пастбищ Мареммы.
- Это привело к бурному развитию учреждения, а слово, что означает эти пастбища, так называемые "Paschi", даже вошло в название банка.
После объединения Италии Monte dei Paschi di Siena расширил свою деятельность на всю страну. Количество услуг в учреждении постепенно росло.
Интересно! Именно этот банк начал выдавать итальянцам первые ипотечные кредиты в стране.
Как работает итальянский банк?
Конечно, в истории старейшего банка в мире были и темные времена. В частности, финансовые трудности у учреждения возникли в апреле 2016 года. Тогда акции Monte dei Paschi di Siena обвалились из-за ряда неудачных мероприятий.
- До конца того года банку нужно было докапитализироваться на 5 миллиардов евро:
- В противном случае, по данным Bloomberg, Monte dei Paschi di Siena могли национализировать.
Впрочем, на помощь пришло правительство Италии. Оно взяло на себя докапитализацию банка, направив на эти нужды 7,4 миллиарда долларов. Соответствующее разрешение предоставил Европейский центральный банк.
Сейчас Monte dei Paschi di Siena остается важным финансовым учреждением в банковской системе Италии. Он имеет более 2 тысяч банковских отделений и насчитывает не менее 4,5 миллионов клиентов.
Стоит знать! Штаб-квартира Monte dei Paschi di Siena находится в Палаццо Салимбени. Там хранится коллекция уникальных исторических документов и произведений искусства, принадлежащих банку.
Какие еще старейшие банковские учреждения?
Berenberg Bank считают старейшим банком Германии и вторым древнейшим в мире среди тех, непрерывно работающих и сегодня. Его штаб-квартира расположена в Гамбурге, а история финансового учреждения берет начало в 1590 году. Основали банк братья Ганс и Поль Беренберг, которые изначально вели активную торговую деятельность – торговали текстилем и занимались импортом и экспортом товаров.
Тройку старейших действующих банков мира замыкает Stadsbank van Lening из Нидерландов. Кредитный банк в Амстердаме был создан в 1614 году и сохранил свой профиль до наших дней. Сейчас учреждение имеет шесть отделений, несколько магазинов и собственный аукционный дом.