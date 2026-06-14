Карбують без змін із 1879 року: якою найстарішою монетою досі можна розрахуватися

Гроші змінюються разом із державами, економіками й технологіями. Однак деякі монети мають настільки довгу історію, що пережили кілька поколінь і світові війни. Одну з них карбують без жодних змін уже понад 140 років, і вона залишається в обігу.

Яка найстаріша монета досі в обігу

Йдеться про 10 сантимів, що становить 0,10 швейцарського франка. Монета навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

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Першу версія важила 2,5 грама та була виготовлена з біллону – сплаву з незначним вмістом срібла. На аверсі зображували герб в обрамленні дубових гілок, а на реверсі – номінал всередині вінка.

Однак уже в 1879 році з'явився дизайн, який фактично без змін дійшов до наших днів. Лицьову сторону оновили, розмістивши на ній профіль голови жінки, що дивиться вправо та увінчана діадемою. Також монета стала важити 3 грами, а метал замінили на мідно-нікелевий сплав, пише Швейцарський монетний двір.

Довідка: Лібертас – персоніфікація та богиня свободи в давніх римлян, джерело натхнення для багатьох символів сучасності, як-от навіть Статуї Свободи в США.



Який вигляд мають сучасні 10 сантимів / Фото Swissmint

Саме ця версія 10 сантимів досі перебуває в обігу, а перші її екземпляри вважають найдавнішими законними платіжними засобами у світі, які й надалі використовують для розрахунків.

До слова, швейцарський франк належить до найвідоміших валют "тихої гавані", які зазвичай не знецінюються в періоди ринкових потрясінь. Наразі його курс коливається в районі 56 гривень.

Нагадаємо, натомість у Франції вперше за понад 100 років викарбують нові золоті монети. "Маріанни" названі на честь символу республіки, їх продаватимуть за актуальною ринковою ціною металу для інвестицій.