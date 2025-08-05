Що відбувається у металургійному секторі України?

Постійне зростання цін на електроенергію в Україні ставить під загрозу подальше існування енергоємних галузей, зокрема металургії. За словами ексміністерки енергетики Ольги Буславець, у 2021 році частка витрат на електроенергію в собівартості продукції "АрселорМіттал Кривий Ріг" становила 7%, а у 2025 році сягнула вже 20%, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center.

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За її словами, така динаміка може призвести до втрати металургійного виробництва як сектора – з відповідним падінням ВВП, масовими звільненнями та необхідністю імпорту металу для відновлення країни.

Буславець назвала головні причини зростання цін на електроенергію:

Відсутність конкуренції на ринку;

Зруйновані потужності та дефіцит генерації;

Регіональний дисбаланс — генерація зосереджена на заході, а промисловість — у центрі та на сході;

На її думку, без державної підтримки енергоємної промисловості в умовах війни та нестабільності металургія не зможе зберегтися. Буславець нагадала, що у 2020 році вже діяли спецмеханізми закупівлі електроенергії за фіксованими цінами, і подібну практику можна відновити.\

Скільки коштує металобрухт чорних і кольорових металів в Україні у серпні?

Ціни на металобрухт в Україні формуються під впливом кількох чинників. Вони залежать від типу та стану металу, його чистоти та розміру фрагментів. Вартість може змінюватися й залежно від обсягу – більші партії зазвичай оцінюються дорожче.

Важливо! Розцінки в пунктах приймання вторсировини можуть сильно різнитися навіть у межах одного міста.

Середні ціни на брухт в Україні: