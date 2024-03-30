На світових фінансових ринках зафіксували найкращі квартальні результати за останні 5 років. Такому результату в тому числі сприяв бум штучного інтелекту.

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Стрімке зростання на фондовому ринку

Наприклад, Індекс світових акцій MSCI зріс на 7,7%. Це максимальний результат для цього показника з 2019 року. Компанії, які пов'язані із технологією штучного інтелекту, зафіксували різке зростання вартості своїх акцій на ринку.

Що таке Індекс світових акцій MSCI Це фондовий індекс ринкової капіталізації акцій компаній, метою якого є вимірювання продуктивності ринку цінних паперів розвинених країн.

Варто також згадати, що виробник чипів Nvidia збільшив свою ринкову вартість більш ніж на трильйон доларів за перші три місяці 2024 року. На момент створення цього матеріалу, цінні папери Nvidia торуються на рівні 903,56 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить понад 2,25 трильйона доларів, за даними Yahoo!Finance.

При цьому експерти заявляють, що штучний інтелект – це не єдина причина, яка сприяє зростання на фондовому ринку. Вартість акцій підтримує й очікування зниження процентних ставок у ключових економіках світу. Нагадаємо, що перший крок у цьому напрямку зробила Швейцарія.

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