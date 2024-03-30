На мировых финансовых рынках зафиксировали лучшие квартальные результаты за последние 5 лет. Такому результату, в том числе способствовал бум искусственного интеллекта.

Стоит внимания Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем

Стремительный рост на фондовом рынке

Например, Индекс мировых акций MSCI вырос на 7,7%. Это максимальный результат для этого показателя с 2019 года. Компании, которые связаны с технологией искусственного интеллекта, зафиксировали резкий рост стоимости своих акций на рынке.

Что такое Индекс мировых акций MSCI Это фондовый индекс рыночной капитализации акций компаний, целью которого является измерение производительности рынка ценных бумаг развитых стран.

Стоит также упомянуть, что производитель чипов Nvidia увеличил свою рыночную стоимость более чем на триллион долларов за первые три месяца 2024 года. На момент создания этого материала, ценные бумаги Nvidia торгуются на уровне 903,56 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет более 2,25 триллиона долларов, по данным Yahoo!Finance.

При этом эксперты заявляют, что искусственный интеллект – это не единственная причина, которая способствует росту на фондовом рынке. Стоимость акций поддерживает и ожидания снижения процентных ставок в ключевых экономиках мира. Напомним, что первый шаг в этом направлении сделала Швейцария.

Воррен Баффет – жива легенда світу інвестицій. Але навіть він з чогось починав та впевнено вибудовував свій успіх. Тож, аби почати власний шлях до фінансової свободи та навчитися інвестувати, як Баффет, можна заручитися підтримкою експертів Forex Club.