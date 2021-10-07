Найгірший результат за 30 років: що відбувається з капіталом Білла Гейтса

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс є одним із найвідоміших бізнесменів США та світу. Мільярдер протягом багатьох років був одним із двох найзаможніших людей Америки. Проте у 2021 році ситуація змінилася.

У 2021 році Білл Гейтс зайняв 4 місце у списку 400 найбагатших людей США. Це найгірший результат бізнесмена за 30 років.

Цікаво Жива легенда: головні принципи інвестування Воррена Баффета

Білл Гейтс вперше за 3 десятиліття ослабив позиції у рейтингу Forbes

За останній рік капітал Білла Гейтса зріс на 23 мільярди доларів до 134 мільярдів доларів. Проте цього було не достатньо, щоб мільярдер зміг зберегти за собою місце одного з лідерів списку найзаможніших людей США. Перша трійка рейтингу Forbes виглядає наступним чином:

Джефф Безос – 201 мільярд доларів,

доларів, Ілон Маск – 190,5 мільярда доларів

доларів Марк Цукерберг – 134,5 мільярда доларів.

Статки Безоса, Маска та Цукерберга досягли нових висот завдяки стрімкому подорожчанню акцій Amazon, Tesla, Facebook на фондовому ринку відповідно.

Причини "падіння" Гейтса

Фондовий ринок – це не єдина причина, чому Білл Гейтс вилетів з трійки найбагатших людей США. Ще один важливий фактор, який вплинув на капітал підприємця, – розлучення з Меліндою Френч Гейтс. Ексдружина засновника Microsoft отримала щонайменше 5,7 мільярда доларів після оголошення про розрив пари у травні 2021 року. Згідно з підрахунками Forbes, якби не розлучення Гейтс міг би зайняти третю сходинку у рейтингу, випередивши Цукерберга.

Білл Гейтс вперше за 30 років ослабив позиції у рейтингу Forbes / Фото Getty Images

До теми Forbes назвав найбагатших криптомільярдерів США: імена та капітали

Статки Гейтса

Четверта частина капіталу бізнесмена припадає на 1,3% акцій компанії Microsoft, які на момент створення рейтингу оцінювали у 31 мільярд доларів. Решта статків Гейтса надходить від його інвестиційної фірми Cascade Investment LLC разом з іншими активами, зокрема маєтком вартістю 143 мільйони доларів. Через компанію Cascade Гейтсу належать: