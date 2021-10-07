Найгірший результат за 30 років: що відбувається з капіталом Білла Гейтса
Джерело:Forbes
Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс є одним із найвідоміших бізнесменів США та світу. Мільярдер протягом багатьох років був одним із двох найзаможніших людей Америки. Проте у 2021 році ситуація змінилася.
У 2021 році Білл Гейтс зайняв 4 місце у списку 400 найбагатших людей США. Це найгірший результат бізнесмена за 30 років.
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Білл Гейтс вперше за 3 десятиліття ослабив позиції у рейтингу Forbes
За останній рік капітал Білла Гейтса зріс на 23 мільярди доларів до 134 мільярдів доларів. Проте цього було не достатньо, щоб мільярдер зміг зберегти за собою місце одного з лідерів списку найзаможніших людей США. Перша трійка рейтингу Forbes виглядає наступним чином:
- Джефф Безос – 201 мільярд доларів,
- Ілон Маск – 190,5 мільярда доларів
- Марк Цукерберг – 134,5 мільярда доларів.
Статки Безоса, Маска та Цукерберга досягли нових висот завдяки стрімкому подорожчанню акцій Amazon, Tesla, Facebook на фондовому ринку відповідно.
Причини "падіння" Гейтса
Фондовий ринок – це не єдина причина, чому Білл Гейтс вилетів з трійки найбагатших людей США. Ще один важливий фактор, який вплинув на капітал підприємця, – розлучення з Меліндою Френч Гейтс. Ексдружина засновника Microsoft отримала щонайменше 5,7 мільярда доларів після оголошення про розрив пари у травні 2021 року. Згідно з підрахунками Forbes, якби не розлучення Гейтс міг би зайняти третю сходинку у рейтингу, випередивши Цукерберга.
Білл Гейтс вперше за 30 років ослабив позиції у рейтингу Forbes / Фото Getty Images
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Статки Гейтса
Четверта частина капіталу бізнесмена припадає на 1,3% акцій компанії Microsoft, які на момент створення рейтингу оцінювали у 31 мільярд доларів. Решта статків Гейтса надходить від його інвестиційної фірми Cascade Investment LLC разом з іншими активами, зокрема маєтком вартістю 143 мільйони доларів. Через компанію Cascade Гейтсу належать:
- активи фірми з утилізації відходів Republic Services,
- акції виробника тракторів Deere&Co,
- активи Канадської національної залізниці,
- контрольний пакет акцій мережі готелів Four Seasons,
- 14% цінних паперів компанії AutoNation.