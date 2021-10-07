Найгірший результат за 30 років: що відбувається з капіталом Білла Гейтса

7 жовтня 2021 , 14:05
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Джерело:

Forbes

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс є одним із найвідоміших бізнесменів США та світу. Мільярдер протягом багатьох років був одним із двох найзаможніших людей Америки. Проте у 2021 році ситуація змінилася.

У 2021 році Білл Гейтс зайняв 4 місце у списку 400 найбагатших людей США. Це найгірший результат бізнесмена за 30 років.

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Білл Гейтс вперше за 3 десятиліття ослабив позиції у рейтингу Forbes 

За останній рік капітал Білла Гейтса зріс на 23 мільярди доларів до 134 мільярдів доларів. Проте цього було не достатньо, щоб мільярдер зміг зберегти за собою місце одного з лідерів списку найзаможніших людей США. Перша трійка рейтингу Forbes виглядає наступним чином:

  • Джефф Безос – 201 мільярд доларів, 
  • Ілон Маск  – 190,5 мільярда доларів
  • Марк Цукерберг – 134,5 мільярда доларів. 

Статки Безоса, Маска та Цукерберга досягли нових висот завдяки стрімкому подорожчанню акцій Amazon, Tesla, Facebook на фондовому ринку відповідно. 

Причини "падіння" Гейтса 

Фондовий ринок – це не єдина причина, чому Білл Гейтс вилетів з трійки найбагатших людей США. Ще один важливий фактор, який вплинув на капітал підприємця, – розлучення з Меліндою Френч Гейтс. Ексдружина засновника  Microsoft отримала щонайменше 5,7 мільярда доларів після оголошення про розрив пари у травні 2021 року. Згідно з підрахунками Forbes, якби не розлучення Гейтс міг би зайняти третю сходинку у рейтингу, випередивши Цукерберга. 

Білл Гейтс вперше за 30 років ослабив позиції у рейтингу Forbes / Фото Getty Images 

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Статки Гейтса

Четверта частина капіталу бізнесмена припадає на 1,3% акцій компанії Microsoft, які на момент створення рейтингу оцінювали у 31 мільярд доларів. Решта статків Гейтса надходить від його інвестиційної фірми Cascade Investment LLC разом з іншими активами, зокрема маєтком вартістю 143 мільйони доларів. Через компанію Cascade Гейтсу належать:

  • активи фірми з утилізації відходів Republic Services,
  • акції виробника тракторів Deere&Co,
  • активи Канадської національної залізниці,
  •  контрольний пакет акцій мережі готелів Four Seasons, 
  •  14% цінних паперів компанії AutoNation.
Автор: Віта Свірневська