Худший результат за 30 лет: что происходит с капиталом Билла Гейтса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс является одним из самых известных бизнесменов США и мира. Миллиардер в течение многих лет был одним из двух самых богатых людей Америки. Однако в 2021 году ситуация изменилась.

В 2021 году Билл Гейтс занял 4 место в списке 400 самых богатых людей США. Это худший результат бизнесмена за 30 лет.

Интересно Живая легенда: главные принципы инвестирования Уоррена Баффета

Билл Гейтс впервые за 3 десятилетия ослабил позиции в рейтинге Forbes

За последний год капитал Билла Гейтса вырос на 23 миллиарда долларов до 134 миллиардов долларов. Однако этого было недостаточно, чтобы миллиардер смог сохранить за собой место одного из лидеров списка самых богатых людей США. Первая тройка рейтинга Forbes выглядит следующим образом:

Джефф Безос – 201 миллиард долларов,

долларов, Илон Маск – 190,5 миллиарда долларов

долларов Марк Цукерберг – 134,5 миллиарда долларов.

Капиталы Безоса, Маска и Цукерберга достигли новых высот благодаря стремительному подорожанию акций Amazon, Tesla, Facebook на фондовом рынке соответственно.

Причины "падения" Гейтса

Фондовый рынок – это не единственная причина, почему Билл Гейтс вылетел из тройки самых богатых людей США. Еще один важный фактор, который повлиял на капитал предпринимателя, – развод с Мелиндой Френч Гейтс. Бывшая жена основателя Microsoft получила не менее 5,7 миллиарда долларов после объявления о разрыве пары в мае 2021 года. Согласно подсчетам Forbes, если бы не развод Гейтс мог бы занять третье место в рейтинге, опередив Цукерберга.

Билл Гейтс впервые за 30 лет ослабил позиции в рейтинге Forbes / Фото Getty Images

К теме Forbes назвал самых богатых криптомиллиардеров США: имена и капиталы

Состояние Гейтса

Четвертая часть капитала бизнесмена приходится на 1,3% акций компании Microsoft, которые на момент создания рейтинга оценивали в 31 миллиард долларов. Остальные состояния Гейтса поступает от его инвестиционной фирмы Cascade Investment LLC вместе с другими активами, в частности имением стоимостью 143 миллиона долларов. Через компанию Cascade Гейтсу принадлежат: