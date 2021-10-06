6 із 7 криптомільярдерів потрапили до рейтингу Forbes вперше. Їхні загальні статки оцінюють у 55,1 мільярда доларів. Збільшення кількості криптовалютних мільярдерів – це результат безпрецедентного інтересу до цієї сфери. З моменту виходу торішнього рейтингу вартість цифрових монет суттєво зросла:

Біткойн – з 10 128 до майже 52 тисяч доларів за монету;

до майже доларів за монету; Ethereum – друга за популярністю криптовалюта у світі подорожчала майже на 1000% .

. Загальна ринкова капіталізація крипторинку у травні злетіла до 2,4 трильйона доларів.

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Сем Банкмен-Фрід

29-річний засновник та генеральний директор біржі криптовалют FTX володіє найбільшим капіталом серед усіх криптомільярдерів. Forbes оцінює його статки у 22,5 мільярда доларів. Його капітал зріс майже вдвічі після того, як компанія FTX уклала угоду на 900 мільйонів доларів.

Брайан Армстронг

Американський бізнесмен та співзасновник найбільшої криптоплатформи у США Coinbase потрапив до переліку 400 найбагатших людей Америки з капіталом у розмірі 11,5 мільярда доларів. Його статки стрімко збільшуються після феноменального дебюту компанії на біржі. Армстронгу належить 19% акцій Coinbase.

7 криптомільярдерів увійшли до рейтингу Forbes / Фото Unsplash

Кріс Ларсен

Співзасновник та гендиректор компанії Ripple – єдиний ветеран цього рейтингу. Forbes оцінює капітал бізнесмена у 6 мільярдів доларів. За рік його статки збільшилися на 3,3 мільярда доларів на фоні подорожчання токену XRP.

Кемерон Вінклевосс та Тайлер Вінклевосс

Брати-близнюки Вінклевосси є засновниками криптовалютної біржі Geminі. Кожен з них володіє капіталом у розмірі 4,3 мільярда доларів.

7 криптомільярдерів увійшли до рейтингу Forbes / Фото Unsplash

Фред Ерсем

Ерсем разом з Армстронгом створив криптоплатформу Coinbase у 2012 році. Бізнесмен покинув компанію у 2017 році, проте зберіг за собою місце у раді правління. Крім того, він очолює інвестиційну фірму Paradigm, яка спеціалізується на криптовалютах. Його статки оцінили у 3,5 мільярда доларів.

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Джед Мак Калеб

Американський програміст та підприємець є одним із засновників технічним директором компанії Stellar. Він був одним із піонерів у сфері блокчейну та допоміг створити три відомі компанії, пов'язані з криптовалютами. Зокрема, МакКалеб – співзасновник Ripple та Mt. Gox. Велика частина його статків – 3 мільярди доларів – припадає на його частку XRP, яка належить йому як співзасновнику Ripple.