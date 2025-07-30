Яка найдорожча річ у світі та скільки вона коштує
- Міжнародна космічна станція (МКС) є найдорожчим об'єктом у світі з вартістю 150 мільярдів доларів.
- МКС є багатонаціональним проєктом, в якому беруть участь 15 країн, включаючи США, Росію, Європу, Японію та Канаду.
Міжнародна космічна станція вважається найдорожчим об'єктом, коли-небудь створеним людством. Завдяки цьому вона навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.
Що таке МКС?
МКС – це багатонаціональний інженерний проєкт та найбільша конструкція, що була виведена людиною на орбіту. Вартість МКС становить 150 мільярдів доларів США, пише 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
Дивіться також Секретний космічний літак США знову злетить, щоб випробувати "квантову навігацію"
Основне будівництво станціх велося з 1998 до 2011 року, проте МКС й досі продовжує розширюватися. Це відбувається шляхом доєднання нових модулів для проведення унікальних місій та наукових експериментів.
Цікаво! Постійне перебування екіпажів на станції розпочалося 2 листопада 2000 року.
Кому належить МКС?
МКС не належить одній конкретній країні – це спільна програма, що реалізується за участю Європи, США, Росії, Канади та Японії.
У проєкт беруть участь 15 країн. Ключовими партнерами та основними джерелами фінансування є NASA (США), "Роскосмос" (Росія) та Європейське космічне агентство. Додатковими учасниками виступають Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) та Канадське космічне агентство (CSA).
Примітно! На орбітальній станції періодично працюють приватні астронавти, яких направляє компанія Axiom Space, а також космонавти з інших країн, включаючи Об'єднані Арабські Емірати.
Скільки коштує обслуговування МКС?
Експлуатація станції коштує приблизно 3 мільярди доларів щорічно. Це становить близько третини бюджету пілотованих космічних програм США.
Цікаві факти про МКС:
- міжнародний екіпаж із семи осіб живе і працює на орбіті, рухаючись зі швидкістю близько п'яти 8 кілометрів секунду, роблячи один повний оберт навколо Землі приблизно кожні 90 хвилин;
- за добу космічна станція облітає Землю 16 разів, проходячи через 16 сходів і заходів сонця;
- 2 вересня 2017 року астронавтка Пеггі Вітсон встановила рекорд США за сумарним часом перебування в космосі – 665 днів;
- житловий і робочий простір станції перевищує розміри будинку з шістьма спальнями. На борту є шість окремих спальних місць, дві ванні кімнати, тренажерний зал і куполоподібне вікно з панорамним оглядом на 360 градусів;
- щоб компенсувати втрату м'язової та кісткової маси, неминучу в умовах мікрогравітації, астронавти щодня займаються фізичними вправами не менше двох годин.
- космонавти та астронавти регулярно виходять у відкритий космос для будівництва, обслуговування та модернізації станції;
- розмах сонячних батарей станції становить 109 метрів – це більше, ніж у найбільшого у світі пасажирського літака Airbus A380, чиї крила досягають 80 метрів.