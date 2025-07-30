Що таке МКС?

МКС – це багатонаціональний інженерний проєкт та найбільша конструкція, що була виведена людиною на орбіту. Вартість МКС становить 150 мільярдів доларів США, пише 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Основне будівництво станціх велося з 1998 до 2011 року, проте МКС й досі продовжує розширюватися. Це відбувається шляхом доєднання нових модулів для проведення унікальних місій та наукових експериментів.

Цікаво! Постійне перебування екіпажів на станції розпочалося 2 листопада 2000 року.

Кому належить МКС?

МКС не належить одній конкретній країні – це спільна програма, що реалізується за участю Європи, США, Росії, Канади та Японії.

У проєкт беруть участь 15 країн. Ключовими партнерами та основними джерелами фінансування є NASA (США), "Роскосмос" (Росія) та Європейське космічне агентство. Додатковими учасниками виступають Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) та Канадське космічне агентство (CSA).

Примітно! На орбітальній станції періодично працюють приватні астронавти, яких направляє компанія Axiom Space, а також космонавти з інших країн, включаючи Об'єднані Арабські Емірати.

Скільки коштує обслуговування МКС?

Експлуатація станції коштує приблизно 3 мільярди доларів щорічно. Це становить близько третини бюджету пілотованих космічних програм США.

Цікаві факти про МКС: