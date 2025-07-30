Что такое МКС?

МКС – это многонациональный инженерный проект и самая большая конструкция, которая была выведена человеком на орбиту. Стоимость МКС составляет 150 миллиардов долларов США, пишет 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Основное строительство станции велось с 1998 до 2011 года, однако МКС до сих пор продолжает расширяться. Это происходит путем присоединения новых модулей для проведения уникальных миссий и научных экспериментов.

Интересно! Постоянное пребывание экипажей на станции началось 2 ноября 2000 года.

Кому принадлежит МКС?

МКС не принадлежит одной конкретной стране – это совместная программа, реализуемая с участием Европы, США, России, Канады и Японии.

В проекте участвуют 15 стран. Ключевыми партнерами и основными источниками финансирования являются NASA (США), "Роскосмос" (Россия) и Европейское космическое агентство. Дополнительными участниками выступают Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадское космическое агентство (CSA).

Примечательно! На орбитальной станции периодически работают частные астронавты, которых направляет компания Axiom Space, а также космонавты из других стран, включая Объединенные Арабские Эмираты.

Сколько стоит обслуживание МКС?

Эксплуатация станции стоит примерно 3 миллиарда долларов ежегодно. Это составляет около трети бюджета пилотируемых космических программ США.

Интересные факты о МКС: