Найдорожча валюта у світі

Попри те, долар та євро – це одні із найвідоміших валют у світі, вони не є найдорожчими грошовими одиницями на ринку. До трійки лідерів у рейтингу найсильніших валют у світі є грошової одиниці країн з Близького Сходу. Про це пише 24 Канал з посиланням на CMC Markets.

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На сьогодні найдорожчою валютою у світі є кувейтський динар. Кувейт – це країна, яка розташована між Іраком і Саудівською Аравією. Держава є важливим експортером нафти у світі, що сприяє її економічному добробуту.

Важливо! Станом на 16 січня 2025 року за 1 динар дорівнює 3,24 долара США. В Україні курс одного кувейтського динара становить 136,7 гривні, згідно з даними Google Фінанси.

До першої трійки у рейтингу валют також входить бахрейнський динар та оманський ріал. Один динар торгується на рівні 2,6 долара або ж 111,91 гривні. Тоді як курс валюти Оману коливається на рівні 2,60 долара США. Водночас в Україні оманський ріал дорівнює 109,57 гривні.

Фунт стерлінгів, євро та долар США також входять до першої десятки найдорожчих валют у світі. Ці грошові одиниці займають 6, 9 та 10 місця у рейтингу відповідно. При цьому національні валюти США, Великої Британії та єдину валюту Єврозони активно використовують для формування світових резервів.