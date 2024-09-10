Найдорожча валюта у світі

Як правило, коли мова заходить про валюти, то більшість людей відразу думають про долар та євро. Це досить логічно, оскільки ці грошові одиниці є найвідомішими у світі, а також мають досить сильні позиції на валютному ринку. Зокрема, долар США – це головна резервна валюта у світі, а також ключова грошова одиниця у міжнародній торгівлі.

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Водночас євро – це офіційна валюта 20 країн Єврозони, які також є членами Європейського Союзу. Для розуміння, Євросоюз – це один із найпотужніших економічних блоків у світі. До того ж євро і долар – це відносно стабільні валюти, позиції яких підкріплені економіками ЄС та США відповідно.

До теми! Проте євро та долар – це далеко не найдорожчі валюти у світі. Ці грошові одиниці входять до цього рейтингу, але займають позиції, які далеко від трійки лідерів.

Станом на вересень 2024 року найдорожчою валютою у світі є кувейтський динар. За один динар можна за 1 динар можна купити 3,26 долара. В Україні курс одного динара становить 134,78 гривні, згідно з даними Google Фінанси.

До трійки лідерів найдорожчих валют світу також входять бахрейнський динар (1 динар – 2,65 долара) та оманський ріал (1 ріал – 2,60 долара), які займають другу та третю сходинку відповідно.

(1 динар – 2,65 долара) та (1 ріал – 2,60 долара), які займають другу та третю сходинку відповідно. В Україні за бахрейнський динар доведеться заплатити 109,28 гривні, а за оманський ріал – 106,96 гривні.

Цікава деталь! Усі три країни відіграють важливі ролі на ринках нафти та газу, оскільки входять до групи ключових експортерів у світі.

До першої десятки найдорожчих валют також входять:

Йорданський динар;

Британський фунт;

Долар Кайманових Островів;

Гібралтарський фунт;

Швейцарський франк;

Євро;

Долар.

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