Самая дорогая валюта в мире

Как правило, когда речь заходит о валютах, то большинство людей сразу думают о долларе и евро. Это достаточно логично, поскольку эти денежные единицы являются самыми известными в мире, а также имеют достаточно сильные позиции на валютном рынке. В частности, доллар США – это главная резервная валюта в мире, а также ключевая денежная единица в международной торговле.

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В то же время евро – это официальная валюта 20 стран Еврозоны, которые также являются членами Европейского Союза. Для понимания, Евросоюз – это один из самых мощных экономических блоков в мире. К тому же евро и доллар – это относительно стабильные валюты, позиции которых подкреплены экономиками ЕС и США соответственно.

К теме! Однако евро и доллар – это далеко не самые дорогие валюты в мире. Эти денежные единицы входят в этот рейтинг, но занимают позиции, которые далеко от тройки лидеров.

По состоянию на сентябрь 2024 года самой дорогой валютой в мире является кувейтский динар. За один динар можно за 1 динар можно купить 3,26 доллара. В Украине курс одного динара составляет 134,78 гривны, согласно данным Google Финансы.

В тройку лидеров самых дорогих валют мира также входят бахрейнский динар (1 динар – 2,65 доллара) и оманский риал (1 риал – 2,60 доллара), которые занимают второе и третье место соответственно.

(1 динар – 2,65 доллара) и (1 риал – 2,60 доллара), которые занимают второе и третье место соответственно. В Украине за бахрейнский динар придется заплатить 109,28 гривны, а за оманский риал – 106,96 гривны.

Интересная деталь! Все три страны играют важные роли на рынках нефти и газа, поскольку входят в группу ключевых экспортеров в мире.

В первую десятку самых дорогих валют также входят:

Иорданский динар;

Британский фунт;

Доллар Каймановых Островов;

Гибралтарский фунт;

Швейцарский франк;

Евро;

Доллар.

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