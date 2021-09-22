Найдорожча покупка у США за два роки: Google анонсував угоду на 2,1 мільярда доларів

Компанія Google робить ставку на Нью-Йорк. Плани техгіганта щодо придбання нового офісу – це позитивний сигнал для мегаполіса, який повертається до життя після пандемії. Для чого це корпорації та як вплине на Нью-Йорк – читайте далі.

Google планує придбати офіс у Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів, хоча досі більшість співробітників компанії все ще працюють віддалено. Згідно з даними Wall Street Journal, це буде найдорожча покупка офісної будівлі у США з початку пандемії.

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Google придбає офіс у Нью-Йорку

Компанія Google вже орендує приміщення у Нью-Йорку, але цього разу використає опціон на придбання нового офісу на Манхеттені. Фінансова директорка корпорації Рут Порат заявила, що ця будівля стане якорем їхнього нового кампусу в цьому районі. За її словами, це буде найбільший офіс Google за межами Каліфорнії. У Нью-Йорку розмістять відділи з продажів та партнерства. Очікують, що угоду вдасться закрити у першому кварталі 2022 року.

Опціон Це похідний фінансовий інструмент, який засвідчує право придбати або право продати у майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону.

Google та Нью-Йорк

Плани Google – це позитивний сигнал для Нью-Йорка. Річ у тому, що мегаполіс повертається до докоронавірусного ритму життя, попри те, що великі роботодавці знову відклали повернення в офіси. Крім того, гендиректор компанії висловив сподівання, що 20% працівників продовжать працювати віддалено після відкриття. Співробітники Google можуть не повертатися до офісів до січня.

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Завдяки новому офісу техгігант збільшить присутність Google на Манхеттені. Як пише видання ABC7 New York, Google також інвестує 250 мільйонів доларів у місто у 2021 році та збільшить кількість своїх працівників з 12 до 14 тисяч протягом наступних років.