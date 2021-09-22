Google планирует приобрести офис в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов, хотя до сих пор большинство сотрудников компании все еще работают удаленно. Согласно данным Wall Street Journal , это будет самая дорогая покупка офисного здания в США с начала пандемии.

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Google приобретет офис в Нью-Йорке

Компания Google уже арендует помещение в Нью-Йорке, но на этот раз использует опцион на приобретение нового офиса на Манхэттене. Финансовый директор корпорации Рут Порат заявила, что это здание станет якорем их нового кампуса в этом районе. По ее словам, это будет самым большим офисом Google за пределами Калифорнии. В Нью-Йорке разместят отделы по продажам и партнерстве. Ожидается, что соглашение удастся закрыть в первом квартале 2022 года.

Опцион Это производный финансовый инструмент, который удостоверяет право приобрести или право продать в будущем базовый актив на условиях определенных на момент заключения такого опциона.

Google и Нью-Йорк

Планы Google – это позитивный сигнал для Нью-Йорка. Дело в том, что мегаполис возвращается к докоронавирусного ритма жизни, несмотря на то, что крупные работодатели снова отложили возвращение в офисы. Кроме того, гендиректор компании выразил надежду, что 20% работников продолжат работать удаленно после открытия. С отрудники Google могут не возвращаться в офисы до января.

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