Ціна здивує всіх: скільки коштує найдорожча машина у світі

За останні десятиліття ринок розкішних авто кардинально змінився. Ціни на автівки також суттєво зросли. Зокрема, ще в 2009 році автомобіль Bugatti Veyron був одним із першим, ціна якого перетнула позначку в 1 мільйон доларів.

Яка найдорожча машина у світі

У 2025 році вартість автомобілів в рейтингу найдорожчих автівок у світі починається з майже 6 мільйонів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sotheby's International Realty. Тоді як ціни автівок на перших трьох місцях коливаються від 18 мільйонів до понад 30 мільйонів доларів.

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Трійку лідерів закриває Pagani Zonda HP Barchetta. Автомобіль виготовили на замовлення засновника компанії Гораціо Пагані. На сьогодні автомобіль оцінюють в 18,5 мільйона доларів.

Найдорожчий автомобіль у світі / Скриншот з Sotheby's International Realty

Другу сходинку в рейтингу займає автомобіль від компанії Rolls Royce. Йдеться про автомобіль Rolls Royce Boatail, який був зібраний вручну компанією. Вартість автомобіля становить 28 мільйонів доларів США.

Найдорожчий автомобіль у світі / Скриншот з Sotheby's International Realty

Перше місце у рейтингу також посідає автомобіль від Rolls Royce. Це автівка La Rose Noire Droptail, яку компанія виготовила на замовлення. Переклад назви автомобіля з французькою означає "чорна троянда". У світі є лише 4 таких автомобілі. Кожен з них має унікальну назву та специфікацію. Автомобіль La Rose Noire Droptail коштує 32 мільйони доларів.

Найдорожчий автомобіль у світі / Скриншот з Sotheby's International Realty