Банк Дубілета вийшов на ринок Індії

Стартап Fintech Farm запустив бета-тест свого нового продукту на одному із найбільших ринків світу. Йдеться про Індію. Лондонська компанія з українським корінням уже повідомила про перші результати роботи в країні, пише 24 Канал з посиланням на Fintech Farm.

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В Індії компанія запустила Roarbank у співпраці з Unity Small Finance Bank. У Fintech Farm, яка спеціалізується на запуску необанків, повідомили про реєстрацію понад 100 тисяч клієнтів всього за кілька днів. Додають, що клієнти загалом задоволені першим досвідом у Roarbank.

Що відомо про Fintech Farm Британський стартап створили у 2020 році. Серед засновників Дмитро Дубілет, який у минулому обіймав посаду міністра уряду Олексія Гончарука. Компанія спеціалізується на співпраці з традиційними банками на ринках, що розвиваються, які хочуть створити необанківські застосунки.

Нагадаємо, що Fintech Farm уже вийшла зі своїми банками на декілька ринків:

Киргизстан;

Азербайджан;

В'єтнам.

Крім того, у 2023 році компанія Fintech Farm Дубілета залучила на той момент рекордні інвестиції – 22 мільйони доларів. Головним учасником інвестиційного раунду став британський фонд Nordstar.