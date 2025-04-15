Банк Дубілета вийшов на ринок Індії
Стартап Fintech Farm запустив бета-тест свого нового продукту на одному із найбільших ринків світу. Йдеться про Індію. Лондонська компанія з українським корінням уже повідомила про перші результати роботи в країні, пише 24 Канал з посиланням на Fintech Farm.
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В Індії компанія запустила Roarbank у співпраці з Unity Small Finance Bank. У Fintech Farm, яка спеціалізується на запуску необанків, повідомили про реєстрацію понад 100 тисяч клієнтів всього за кілька днів. Додають, що клієнти загалом задоволені першим досвідом у Roarbank.
Що відомо про Fintech FarmБританський стартап створили у 2020 році. Серед засновників Дмитро Дубілет, який у минулому обіймав посаду міністра уряду Олексія Гончарука. Компанія спеціалізується на співпраці з традиційними банками на ринках, що розвиваються, які хочуть створити необанківські застосунки.
Нагадаємо, що Fintech Farm уже вийшла зі своїми банками на декілька ринків:
Киргизстан;
Азербайджан;
- В'єтнам.
Крім того, у 2023 році компанія Fintech Farm Дубілета залучила на той момент рекордні інвестиції – 22 мільйони доларів. Головним учасником інвестиційного раунду став британський фонд Nordstar.