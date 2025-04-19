Какая самая дорогая машина в мире

В 2025 году стоимость автомобилей в рейтинге самых дорогих автомобилей в мире начинается с почти 6 миллионов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sotheby's International Realty. Тогда как цены автомобилей на первых трех местах колеблются от 18 миллионов до более 30 миллионов долларов.

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Тройку лидеров закрывает Pagani Zonda HP Barchetta. Автомобиль изготовили по заказу основателя компании Горацио Пагани. На сегодня автомобиль оценивается в 18,5 миллиона долларов.

Самый дорогой автомобиль в мире / Скриншот с Sotheby's International Realty

Вторую строчку в рейтинге занимает автомобиль от компании Rolls Royce. Речь идет об автомобиле Rolls Royce Boatail, который был собран вручную компанией. Стоимость автомобиля составляет 28 миллионов долларов США.

Самый дорогой автомобиль в мире / Скриншот с Sotheby's International Realty

Первое место в рейтинге также занимает автомобиль от Rolls Royce. Это автомобиль La Rose Noire Droptail, который компания изготовила на заказ. Перевод названия автомобиля с французского означает "черная роза". В мире есть только 4 таких автомобиля. Каждый из них имеет уникальное название и спецификацию. Автомобиль La Rose Noire Droptail стоит 32 миллиона долларов.

Самый дорогой автомобиль в мире / Скриншот с Sotheby's International Realty