Про нього знайють всі: який метал найдешевший у світі
- Залізо є одним з найпоширеніших і найдешевших металів у світі через його доступність і недорогий процес видобування.
- 90% вироблених металів виготовляються на основі заліза, тоді як каліфорній-252, осмій та родій є найдорожчими металами.
У світі нараховують десятки різних металів. Деякі з них коштують тисячі доларів, тоді як є метали, варість яких коливається на набагато нижчих рівнях.
Який найдешевший матеріал у світі
Залізло – це один із найпоширеніших металів у світі. Цей метал має широкий спектр корисних властивостей, пише 24 Канал з посиланням на Mead Metals. Це безпосередньо впливає на ціну металу в світі.
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Для розуміння, 5% земної кори складається із заліза. Саме тому цей метал дуже легко знайти. Ба більше, процес видобування заліза досить недорогий. Тим паче метал виділяють такі властивості:
- Міцність.
- Вартість.
- Універсальність.
Цілком логічно, що 90% вироблених металів виготовляються на основі заліза. З врахуванням усіх факторів, залізо вважають найдешевшим металом у світі. Для порівняння, до трійки найдорожчих металів у світі відносять каліфорній-252, осмій та родій. Як правило, вони коштують більше навіть за золото.