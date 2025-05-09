Какой самый дешевый материал в мире

Железо – это один из самых распространенных металлов в мире. Этот металл имеет широкий спектр полезных свойств, пишет 24 Канал со ссылкой на Mead Metals. Это напрямую влияет на цену металла в мире.

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Для понимания, 5% земной коры состоит из железа. Именно поэтому этот металл очень легко найти. Более того, процесс добычи железа достаточно недорогой. Тем более металл выделяют такие свойства:

Прочность.

Стоимость.

Универсальность.

Вполне логично, что 90% производимых металлов изготавливаются на основе железа. С учетом всех факторов, железо считают самым дешевым металлом в мире. Для сравнения, в тройку самых дорогих металлов в мире входят три самых дорогих металла в мире калифорний-252, осмий и родий. Как правило, они стоят больше даже золота.