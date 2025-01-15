Найбільш недооцінені валюти світу: чи є серед них гривня

Курси валют не завжди демонструють їхню справжню вартість. Зокрема, існують рейтинги переоцінених та недооцінених валют.

Найбільш недооцінені валюти у світі

Недооцінені валюти визначали з врахуванням трьох ключових показників. Йдеться про паритет купівельної спроможності, різні економічні фактори та перспективи відновлення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Finance.ua.

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В’єтнамський донг

Національна валюта В'єтнаму, згідно з останніми даними, недооцінена на 18%. Зазначають, що донг штучно занижують задля підтримки експорту. Водночас економіка країни стабільно зростає, що може сприяти зростанню курсу.

Пакистанська рупія

Валюта Пакистану на сьогодні недооцінена на 20%. Обмінний курс валюти на постійній основі падав через політичну кризу в країні, збільшення суми зовнішнього боргу. Ще один фактор впливу – економічний спад. При цьому в середньостроковій перспективі рупія може зміцнити позиції на ринку завдяки зростанню економіки країни.

Єгипетський фунт

Рівень недооціненості цієї валюти становить 25%. За 2022 – 2024 роки фунт обвалився в ціні на понад 50%. Серед головних причин виділили зовнішній борг Єгипту та вимоги Міжнародного валютного фонду.

Турецька ліра

Наступне місце у рейтингу займає національна валюта Туреччини, яка недооцінена на 30%. Курс турецької ліри падає понад 5 років. На валюти тиснула політика низьких процентних ставок та висока інфляція в країні.

Аргентинське песо

Лідером за рівнем недооціненості є національна валюта Аргентини недооцінена на 35%. Вона входить до трійки "лідерів" за цим показником. За підсумками 2024 року, песо має 130% інфляції, тоді як вартість долара США на чорному ринку перевищує офіційний курс у декілька разів.