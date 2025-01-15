Найбільша нафтова компанія має вийти з ринку Росії

Компанія SLB, яка також відома, як Schlumberger, опинилася під серйозним тиском через свою діяльність в Росії. У компанії вимагають покинути російський ринок після запровадження нових санкцій проти Москви. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Цікаво Проти Ілона Маска подали відразу кілька позовів: чи загрожує мільярдеру щось серйозне

Два конгресмени США повідомили, що компанія SLB повинна припинити свою діяльність в Росії. З їхніх слів, якщо компанія цього не зробить, то ризикує порушити санкції США.

Ллойд Доггетт і Джейк Окінклосс зробили це попередження після опублікованого в п’ятницю розпорядження адміністрації чинного президента США Джо Байдена про заборону надання нафтових послуг в США особам, які перебувають у Росії, з 27 лютого.

Що відомо про Schlumberger Limited Це компанія, яка спеціалізується на обслуговувані нафтових родовищ. Співробітники Schlumberger працюють у понад 120 країнах. Корпорація має чотири головних офіси, які розташовані у Парижі, Х'юстоні, Лондоні та Гаазі.

У SLB наразі не прокоментували запровадження нових санкцій проти Росії. Проте на офіційному сайті опублікували інформацію, що компанія серйозно ставиться до виконання санкцій. Заклики до SLB покинути ринок Росії виникли майже через три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це свідчить про стурбованість через те, що західні компанії продовжують надавати Росії критично важливу підтримку в енергетичному секторі.

Для розуміння, SLB – це одна із кількох нафтових компаній США, які продовжують працювати в Росії. Її головні конкуренти – Baker Hughes і Halliburton – продали свої бізнеси ще у 2022 році. Навесні 2024 року очільник SLB Олів'є Ле Пеш заявляв, що компанія не планує виходи з російського ринку та продовжує виконувати свої зобов'язання за контрактами. Він додав, що компанія нібито працює автономно та зосереджена на захисті своїх активів.