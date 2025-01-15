Самые недооцененные валюты в мире

Недооцененные валюты определяли с учетом трех ключевых показателей. Речь идет о паритете покупательной способности, различные экономические факторы и перспективы восстановления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Finance.ua.

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Вьетнамский донг

Национальная валюта Вьетнама, согласно последним данным, недооценена на 18%. Отмечают, что донг искусственно занижают для поддержки экспорта. В то же время экономика страны стабильно растет, что может способствовать росту курса.

Пакистанская рупия

Валюта Пакистана на сегодня недооценена на 20%. Обменный курс валюты на постоянной основе падал из-за политического кризиса в стране, увеличения суммы внешнего долга. Еще один фактор влияния – экономический спад. При этом в среднесрочной перспективе рупия может укрепить позиции на рынке благодаря росту экономики страны.

Египетский фунт

Уровень недооцененности этой валюты составляет 25%. За 2022 – 2024 годы фунт обвалился в цене более чем на 50%. Среди главных причин выделили внешний долг Египта и требования Международного валютного фонда.

Турецкая лира

Следующее место в рейтинге занимает национальная валюта Турции, которая недооценена на 30%. Курс турецкой лиры падает более 5 лет. На валюты давила политика низких процентных ставок и высокая инфляция в стране.

Аргентинское песо

Лидером по уровню недооцененности является национальная валюта Аргентины недооцененная на 35%. Она входит в тройку "лидеров" по этому показателю. По итогам 2024 года, песо имеет 130% инфляции, тогда как стоимость доллара США на черном рынке превышает официальный курс в несколько раз.