Найдешевша валюта у світі
Станом на грудень 2024 року найслабшою валютою у світі вважають іранський ріал. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
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На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 42 087 ріалів за долар США, згідно з даними Google Фінанси. З початку року національна валюта Ірану демонструє від'ємну динаміку на ринку. Настільки слабкі позиції цієї валюти на ринку є результатом відразу кількох факторів впливу:
- Політичні заворушення в країні;
- Ядерна програма Ірану;
- Конфлікт між Іраном та Іраком.
До трійки найслабших валют світу також входять в'єтнамський донг та леоне Сьєрра-Леоне. Для прикладу, у В'єтнамі один долар коштує майже 25 390 донгів.