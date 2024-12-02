Самая дешевая валюта в мире
По состоянию на декабрь 2024 года самой слабой валютой в мире считают иранский риал. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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На момент создания этого материала, курс колеблется на уровне 42 087 риалов за доллар США, согласно данным Google Финансы. С начала года национальная валюта Ирана демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Столь слабые позиции этой валюты на рынке являются результатом сразу нескольких факторов влияния:
- Политические беспорядки в стране;
- Ядерная программа Ирана;
- Конфликт между Ираном и Ираком.
В тройку самых слабых валют мира также входят вьетнамский донг и леоне Сьерра-Леоне. Для примера, во Вьетнаме один доллар стоит почти 25 390 донгов.