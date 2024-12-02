Росія песимістично налаштовання щодо зняття санкцій та повернення валютних резервів

Очільник банку ВТБ Андрій Костін заявив, що не бачить сценарій, в якому Росія може розраховувати на зняття санкцій найближчим часом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що йдеться про санкційні обмеження, які Захід запровадив у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Костін, для прикладу, згадав про правки Джексона – Веніка – американського закону, який розробили у часи холодної війни. Цей документ обмежував торгові відносини з СРСР через права релігійних меншин на еміграцію. Цей закон скасували лише у 2012 році.

Крім того, банкір вважає, що Росії не вдасться повернути свої валютні резерви, які заморозив Захід ще у 2022 році. На його думку, Захід використає ці кошти на відбудову України. При цьому він зазначив, що необхідна сума може перевищувати обсяг російських резервів.

Костін додав, що може виникнути наступна ситуація: Захід вирішить оплатити відбудову України російськими резервами, а потім виставить такий рахунок, що навіть цього не вистачить. Йдеться про майже 300 мільярдів доларів, які Росія розмістила в Європі, США та Австралії.