Найдешевша та найдорожча нафта в історії: коли ціни били рекорди

Протягом 2026 року ціни на нафту залишаються вельми актуальною темою. Однак навіть попри війну в Ірані, цьогоріч ціни на нафту не стала найвищою в історії.

Коли нафта була найдорожчою та найдешевшою

Коли ж це насправді відбулося, розповідає Reuters.

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У матеріалі від 11 липня 2008 року йдеться, що ф'ючерси на американську нафту підскочили до рекордної ціни понад 147 доларів за барель. Річ у тім, що тоді побоювання щодо перебоїв із постачанням з Ірану, Нігерії та Бразилії підштовхнули ціни вгору.

Тобто найвища ціна на нафту була зафіксована у липні 2008 року. І тоді вона становила 147 доларів за барель.

У матеріалі від квітня 2026 року йшлося, що ф’ючерси на нафту марки Брент досягли 119,50 долара за барель минулого місяця. І це найвищий рівень із 2022 року. Хоча все ще нижчий за історичний рекорд 147,50 долара за барель у 2008 році.

Водночас виникає питання – коли ж була найнижча ціна на нафту? Як писали у The Guardian, подібні події відбулися у квітні 2020 року.

У матеріалі від середи, 22 квітня, йдеться, що ціна на американську нафту з поставкою в червні впала нижче 15 доларів за барель, а ціна нафти марки Брент, у вівторок увечері (тобто 21 квітня) знизилася до 15,98 долара за барель – найнижчого рівня з 1999 року – перш ніж у середу піднятися трохи вище 20 доларів.

А у тексті Bloomberg від 20 квітня 2020 року вказано, що з усіх різких, "безпрецедентних коливань на фінансових ринках після початку пандемії коронавірусу, жодне не було настільки приголомшливим, як обвал у понеділок ключового сегмента торгівлі американською нафтою".

Ціна ф’ючерсного контракту на нафту West Texas з поставкою, яка мала відбутися у вівторок, впала в негативну зону – до мінус 37,63 долара за барель. Причина полягає в тому, що через пандемію, яка фактично зупинила економіку, утворилася величезна кількість невикористаної нафти. А американські енергетичні компанії вичерпали можливості для її зберігання.

А якщо немає місця для зберігання, ніхто не хоче контракт на нафту, термін якого ось-ось спливає. Підкреслюючи, наскільки гострою є проблема браку негайних потужностей для зберігання, ціна контракту з поставкою через місяць становила 20,43 долара за барель,

– йдеться у тексті.

Різниця між цими двома контрактами стала найбільшою в історії.

Що ще варто знати про нафту

Запаси сирої нафти в Стратегічному нафтовому резерві США скоротились до 340,3 мільйона барелів. Це найнижчий рівень, починаючи з 1983 року.

Водночас 15 червня ціни на нафту впали на тлі новини про угоду між Іраном та США. Водночас має відбутися й відновлення руху через Ормузьку протоку.