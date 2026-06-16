Чому впали запаси нафти в США?
Статистика показує, що запаси в екстрених резервах уряду скоротилися на 8,9 мільйона барелів, повідомляє Reuters.
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Для розуміння, це третє найбільше скорочення за всю історію спостережень. Завдяки "випуску" вказаної нафти, США прагнули знизити ціну на енергоносії.
Потрібно розуміти, що нафтові запаси в США скорочувались саме через високий попит на американську нафту з боку перероблювання та експорту. Цією сировиною намагалися перекрити дефіцит поставок, що виник через події на Близькому Сході.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Зверніть увагу! Загальні запаси в США (включаючи комерційні склади та держрезерв SPR) після початку бойових дій в кінці лютого впали до найнижчого рівня з 2023 року.
Згідно з останніми позиками SPR, компанії, які позичають нафту, зобов'язані повернути початкові обсяги з премією у вигляді додаткової нафти. Міністерство стверджує, що ця система допоможе стабілізувати ринки без жодних витрат для платників податків США,
– вказує видання.
Коли востаннє так падали запаси в SPR?
- Ще під час правління адміністрації Джо Байдена, запаси SPR складали – 346,8 мільйона барелів. Тоді такий мінімум став результатом продажу 180 мільйонів барелів нафти.
- Масштабний продаж було здійснено саме на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді уряд Байдена отримав масштабну критику за такий крок від республіканців. Вони називали цей продаж "політичним інструментом".