Чому впали запаси нафти в США?

Статистика показує, що запаси в екстрених резервах уряду скоротилися на 8,9 мільйона барелів, повідомляє Reuters.

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Для розуміння, це третє найбільше скорочення за всю історію спостережень. Завдяки "випуску" вказаної нафти, США прагнули знизити ціну на енергоносії.

Потрібно розуміти, що нафтові запаси в США скорочувались саме через високий попит на американську нафту з боку перероблювання та експорту. Цією сировиною намагалися перекрити дефіцит поставок, що виник через події на Близькому Сході.

Зверніть увагу! Загальні запаси в США (включаючи комерційні склади та держрезерв SPR) після початку бойових дій в кінці лютого впали до найнижчого рівня з 2023 року.

Згідно з останніми позиками SPR, компанії, які позичають нафту, зобов'язані повернути початкові обсяги з премією у вигляді додаткової нафти. Міністерство стверджує, що ця система допоможе стабілізувати ринки без жодних витрат для платників податків США,

– вказує видання.

Коли востаннє так падали запаси в SPR?