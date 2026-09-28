Який банк може покинути Росію та з яких причин

OTP Bank Nyrt. – один із низки європейських банків, які продовжили працювати в Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, про що пише Bloomberg.

Нині діяльність банку в Росії перебуває під пильною увагою регуляторів – на тлі спроби OTP придбати балтійський банк Luminor Bank AS. Це була б найбільша угода з придбання банку, що базується в Будапешті, і вона розширила б його присутність у єврозоні.

У своїй заяві OTP повідомив, що скоротив операції в Росії та не виявив жодних випадків порушення міжнародних санкцій.

Частка OTP на російському ринку становить близько 0,4% за обсягом загальних активів. Водночас OTP зміг репатріювати з Росії близько 880 мільйонів доларів дивідендів від свого дедалі прибутковішого бізнесу.

З огляду на стратегічний інтерес до Балтії та обмежений прогрес у виведенні додаткових дивідендів із Росії протягом останнього року OTP розпочав перегляд своєї стратегії щодо Росії, включно з можливим повним виходом із країни,

– заявив Bloomberg генеральний директор OTP Group Петер Чаньї.

Очікується, що перегляд завершиться до кінця року, а його результат має максимізувати довгострокову акціонерну вартість, приділяючи особливу увагу успішності стратегії міжнародної експансії групи.

Що відбулося з банком після лютого 2022 року

В окремій заяві банк повідомив, що він негайно припинив корпоративне кредитування, відкликав внутрішньогрупове фінансування з Росії, а нинішні операції в країні майже виключно зосереджені на споживчому кредитуванні фізичних осіб.

Банк додав, що, як один із небагатьох банків, які вважаються надійними з точки зору ЄС, він продовжує брати участь у фінансових розрахунках за торговельними операціями ЄС, які здійснюють західні компанії, що залишилися в Росії.

Банк також зазначив, що репатріація дивідендів дозволила йому скоротити ризики, пов’язані з Росією.

Документи, які вивчив Bloomberg, свідчать, що серед клієнтів OTP також були компанії, які надавали послуги російським державним структурам.

Ще одним колишнім клієнтом була організація, пов’язана з бізнесменом, якого санкціонували за поширення пропаганди та фінансування незаконної анексії Криму Москвою у 2014 році.

Зокрема, OTP поступово скорочує свою діяльність у Росії: припинив кредитування російських компаній та обмежив деякі транскордонні платежі, водночас продовжуючи обслуговувати роздрібних клієнтів

Серед документів, які вивчив Bloomberg, є внутрішнє листування компанії "Газпром" за квітень і травень 2026 року щодо можливого створення "схеми платежів" за участю Gazprom Export, Yugorosgaz – сербського дистриб’ютора газу, на 75% належного російському енергетичному гіганту, – та ще однієї компанії, контрольованої "Газпромом", під назвою Rosingaz.

У відповідь на запитання Bloomberg OTP також повідомив, що скоротив кількість працівників у Росії на 25%, а мережу відділень – на 40%, водночас зберігаючи значно сильнішу присутність в Україні.

У найближчі тижні Європейський центральний банк та естонський банківський регулятор мають ухвалити рішення щодо запланованого придбання OTP банку Luminor, активи якого станом на минулий рік перевищували 15 мільярдів євро (17,3 мільярда доларів).

Нагадаємо, що Raiffeisen Bank International все ж отримає гроші від компанії Rasperia. Вона тепер повинна виплатити банку кількамільярдну компенсацію. Зокрема, Rasperia має тільки чотири тижні на оскарження цього рішення.