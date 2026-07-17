Що відбувається з акціями "Газпрому"

Папери компанії, опускалися до 83,98 рубля, пробивши мінімум часів фінансової кризи 2008 року, про що пише російське медіа The Moscow Times.

У 2008 році в найнижчій точці обвалу вони коштували 84 рублі.

Стрімке падіння акцій "Газпрому" розпочалося ще наприкінці березня на тлі глухого кута в переговорах щодо України. Обвал прискорився у травні після візиту Володимира Путіна до Пекіна.

Порівняно з піковими показниками 2021 року акції "Газпрому" подешевшали майже на 80%. Наразі компанія оцінюється лише у 2 трильйони рублів, або 25,6 мільярда доларів, що, наприклад, менше за вартість виробника іграшок Labubu (28 млрд доларів).

Те, що відбувається з "Газпромом", свідчить про завершення епохи Росії як газової наддержави. Таку заяву зробив колишній віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв. Експорт "Газпрому" зі 200 мільярдів кубометрів на рік до початку повномасштабної війни скоротився майже на дві третини та відкотився до рівня середини 1980-х років.

А з великих клієнтів у компанії залишилися лише Китай і Туреччина.

У Європі російський газ і надалі купують Угорщина, Словаччина та Греція.

Але ці постачання можуть припинитися вже у 2027 році.

Трубопровідний газ був інструментом політичного впливу на Європу та одним із головних джерел наповнення федерального бюджету, нагадує Волобуєв. Але від колишньої газової могутності залишилися лише спогади,

– йдеться у матеріалі.

Станом на момент публікації матеріалу акції "Газпрому" торгуються на рівні 83,58 рубля за акцію. Це на 0,14% (+0,12 рубля) вище за рівень попереднього закриття.

Таким чином, акції "Газпрому" залишаються поблизу найнижчих рівнів за останні 20 років. А незначне зростання не змінює загальної тенденції.

Що ще відомо про акції "Газпрому"

Раніше стало відомо, що акції компанії "Газпром" опустилися до найнижчого рівня за 17 років. Папери опустились до 91,55 рубля за акцію. І це стало найнижчим показником із листопада 2008 року.