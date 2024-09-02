"Шаги" замість "копійок"

Національний банк України запропонував відмовитися від терміну "копійка" в грошовому обігу, аби відновити історичну справедливість. У центробанку вважають, що цей крок сприятиме дерусифікації, деколонізації та відродженню національних традицій в грошовому обігу України.

Зверніть увагу Дизайн "шагів": якими можуть бути нові монети в Україні

Для реалізації цієї ініціативи український центральний пропонує внести зміни до низки законів. Розроблені законопроєкти уже після узгодження всіх процесів мають на меті передати на розгляд та схвалення до парламенту. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, Нацбанк буде здатний перейти до втілення цього плану. Зокрема, йдеться про карбування та введення в обіг уже шагів.

До теми! Регулятор додає, що поступове введення "шагів" в обіг не вплине на рівень інфляції в Україні, адже цей процес не передбачає збільшення обсягів готівкових грошей в економіці.

НБУ попередив, що немає намірів спеціально вилучати з обігу монети, які номіновані в копійках, обмінювати їх на шаги. Регулятор наголосив, і "копійки" та "шаги" будуть перебувати в обігу паралельно. Тож жителям України не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги. Таким чином, вийде уникнути додаткових витрат, які пов'язані з утилізацією копійок та виготовленням шагів.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.