Росіяни платять за китайські товари по-новому

Проблеми з банківськими переказами у Росії виникли після того, як у червні Міністерство фінансів США попередило китайські банки про ймовірність запровадження проти них вторинних санкцій, якщо вони будуть проводити фінансові операції з Росією. Крім того, кредитні організації більш ретельно проводять перевірку таких транзакцій.

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Ситуація ускладнилася до такої міри, що тепер росіяни вимушені використовувати золото для оплати китайських товарів. Про це розповідають джерела, які обізнані з ситуацією. Аби провести оплату, росіяни мають реалізувати таку схему:

Спершу золото доставляють в Гонконг;

Потім дорогоцінний метал продають;

Уже отримані кошти потрібно покласти на рахунок у місцевому банку.

До того ж повідомляють, що працювати з платежами росіян погоджуються фінансові установи, які не мають глобального бізнесу. Це означає, що вони можуть не остерігатися вторинних санкцій. Проте такі банки мають застарілі IT-системи та недостатньо кваліфікований персонал. Це призводить до того, що Росія повинна наймати спеціальних кур'єрів, аби переправляти документи про перекази через державний кордон заради фізичної печатки і підпису китайських банкірів.